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    История авто: казахстанцы проверили более 2 млн транспортных средств

    22 Мая 2023, 09:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента запуска сервиса «История авто» казахстанцы проверили более двух миллионов транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Перед покупкой подержанного авто МВД рекомендует в обязательном порядке проверить транспорт. Игнорировать данную процедуру не стоит, так как она убережет от многих проблем и даст дополнительную информацию будущему владельцу. В Казахстане историю автомобиля можно посмотреть в онлайн-режиме.

    Сервис «История авто», запущенный Министерством внутренних дел для удобства граждан, позволяет при покупке автомобиля получать необходимую информацию об его истории:

    – дату первичной регистрации автомобиля в Казахстане;

    – количество предыдущих владельцев;

    – залоги и обременения на транспортное средство и так далее.

    Также к «История авто» МВД планирует подключение единой страховой базы данных. Это в дальнейшем позволит дополнительно проверить, попадало ли авто в ДТП или нет.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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