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    Историческое событие произойдет на ЧМ-2022 по футболу

    30 Ноября 2022, 09:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного арбитра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Она назначена на матч 3-го тура группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики, который пройдёт 1 декабря. Помогать ей будут линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бакк.

    Фраппар в 2019 году судила матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», став первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд. Также она судила матчи чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

    Перед последним туром в группе Е лидирует команда Испании (четыре очка), у сборных Японии и Коста‑Рики по три балла, немцы (1) замыкают таблицу.

    Фото: AlJazeera
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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