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    Историческое событие произошло на чемпионате мира по футболу в Катаре

    21 Ноября 2022, 00:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 20 ноября, проходит матч открытия чемпионата мира — 2022, в котором встречаются сборные Катара и Эквадора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как сообщает Championat.com, первый гол забит на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

    Счет в игре на 16-й минуте открыл полузащитник южноамериканской команды Эннер Валенсия, реализовав 11-метровый удар. Как сообщает статистический портал Opta Sports, впервые в истории чемпионата мира первый гол турнира был забит с пенальти.

    Также этот пенальти стал первым для эквадорской сборной в рамках мундиаля. Ранее команда провела 11 матчей на чемпионате мира.

    Следующий матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Ирана, состоится завтра, 21 ноября.


    Фото: sports.kz
    Спорт Футбол Катар Чемпионат мира по футболу
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