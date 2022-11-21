Историческое событие произошло на чемпионате мира по футболу в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 20 ноября, проходит матч открытия чемпионата мира — 2022, в котором встречаются сборные Катара и Эквадора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Как сообщает Championat.com, первый гол забит на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Счет в игре на 16-й минуте открыл полузащитник южноамериканской команды Эннер Валенсия, реализовав 11-метровый удар. Как сообщает статистический портал Opta Sports, впервые в истории чемпионата мира первый гол турнира был забит с пенальти.
Также этот пенальти стал первым для эквадорской сборной в рамках мундиаля. Ранее команда провела 11 матчей на чемпионате мира.
Следующий матч чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Ирана, состоится завтра, 21 ноября.
Фото: sports.kz