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    Историческое падение экономики Швеции зафиксировано во втором квартале

    5 Августа 2020, 18:42

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Швеция не смогла избежать исторического спада в экономике, несмотря на один из наиболее мягких подходов в Европе к пандемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным статистической службы Швеции, ВВП страны в апреле-июне сократился на 8,6% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

    Падение темпов роста ВВП Швеции, в значительной степени обусловленное уменьшением экспорта и расходов на потребление домохозяйств, является наибольшим за последние 40 лет.

    Швеция, в отличие от других стран Европы, воздержалась от введения жестких ограничений из-за коронавируса, ограничившись в основном рекомендациями. При этом уровень смертности из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране гораздо выше, чем в соседних скандинавских государствах.

    Как сообщалось ранее, ВВП Европейского союза в апреле-июне сократился на 11,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года, что является наибольшим сокращением экономики Евросоюза за 25 лет.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Евросоюз
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