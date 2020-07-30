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    Историческое падение экономики Германии зафиксировано во втором квартале

    30 Июля 2020, 17:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Экономика Германии из-за пандемии коронавируса в апреле-июне сократилась на 10,1% по сравнению с предыдущим кварталом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на федеральное статистическое ведомство.

    «Это наибольшее снижение с тех пор, как в 1970 году начали фиксировать квартальную статистику ВВП Германии», - сообщили в ведомстве.

    Падение намного превысило предыдущий худший показатель за всю историю наблюдений – снижение на 4,7% в первом квартале 2009 года во время мирового экономического кризиса.

    В годовом исчислении ВВП крупнейшей экономики Европы сократился на 11,7% с апреля по июнь. «Такое значительное падение не наблюдалось даже во время экономического кризиса 2008-2009 годов», - отмечают статистики.

    Федеральное статистическое ведомство также сообщает, что во втором квартале текущего года зафиксирован массовый спад экспорта и импорта товаров и услуг, расходов домохозяйств и капиталовложений в машины и оборудование.

    Напомним, правительство Германии по итогам первого квартала ожидало худшего экономического спада в ФРГ со времен Второй мировой войны. Прогнозируется падение внутреннего валового продукта на 6,3% в текущем году.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Германия
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