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    Исторический фонтан «Тысяча струй» восстановили в Алматы

    17 Августа 2023, 21:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управлением экологии и окружающей среды Алматы проведена реконструкция сквера Северный, расположенного возле КБТУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На территории сквера была проведена укладка бетонной плитки, установлены чугунные опоры и светильники отечественного производства, восстановлена поливочная система, установлен дополнительный резервуар. В ходе работ по озеленению высажены сосны, каштаны, декоративные туи, розы и другие цветы. Реконструкция произведена с учетом сохранения облика историко-культурного наследия города, в том числе фонтана «Тысяча струй».

    «В ходе ремонтно-восстановительных работ было выявлено, что все трубопроводы, насадки и арматура в результате длительного использования вышли из строя. В результате коррозии образовалась течь в трубах, отложение солей, что привело к закупорке выходных отверстий. В связи с этим была выполнена полная замена системы трубопровода и насосной установки, наружных сетей, обеспечивающих функционирование фонтана. Также было восстановлено гранитное покрытие фонтана, устранены трещины и сколы», - сообщили в акимате.

    Согласно договору подрядная организация несет гарантийное обязательство на проведенные работы сроком до двух лет.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Общество
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