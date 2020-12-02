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    Историческим назвал Президент РК соглашение о мире в Нагорном Карабахе

    2 Декабря 2020, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что в ходе Саммита главы государств-членов ОДКБ обменятся мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определят планы на предстоящий период.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, российское председательство в ОДКБ усилило взаимодействие по всем направлениям деятельности организации, укрепило потенциал и авторитет организации. Отметим, что после России председательство в ОДКБ переходит к Таджикистану.

    «Пользуясь случаем, поздравляю президента Таджикистана, Эмомали Рахмона с предстоящим председательством в ОДКБ и желаю таджикским коллегам плодотворной работы», - сказал в своем слове Касым-Жомарт Токаев.

    «Наша встреча проходит на фоне сложных процессов в регионе и в мире в целом. Ситуация в области региональной и глобальной безопасности усугубляется нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях. На этом фоне самой высокой оценки заслуживает посредничество президента Владимира Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственным верным решением в сложившейся критической ситуации. И это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. На мой взгляд, это действительно историческое соглашение», - отметил К. Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОДКБ Президент Казахстана
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