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    Исторические объекты Бухары внесли в список культурного наследия исламского мира

    7 Июля 2022, 18:32

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Семь исторических объектов Бухары включены в список культурного наследия исламского мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия РУ.

    По данным ведомства, 3 - 6 июля в городе Рабате (Марокко) состоялась 10-я сессия исламского мира Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), на которой семь исторических памятников, расположенных в Бухаре, были включены в список культурного наследия исламского мира и получили сертификаты.

    «Сертификаты, относящиеся к мавзолею Исмаила Самани, комплексам Чор Бакр, Бахауддин Накшбанд, мечети Магоки Аттар, ансамблю Пойи Калон, руинам древнего города Пойкент и медресе Ташсарой, вручил Генеральный директор ICESCO Салим Аль Малик», - сообщило Агентство культурного наследия.

    В ведомстве добавили, что включение в список ICESCO этих памятников имеет большое значение для пропаганды богатого культурного наследия республики во всем мире. Агентство намерено организовать международные конференции и практические встречи с участием ученых-исламоведов, а также привлекать международные гранты для сохранения культурного наследия.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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