Источником возгорания не является лифтовая шахта - глава Ассоциации лифтовиков Казахстана о пожаре в ЖК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной Ассоциации Лифтовиков Казахстана Ержан Игибаев опроверг информацию о том, что пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» произошел в результате возгорания кабелей в лифтовой шахте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в СМИ сообщалось, что возгорание в жилом комплексе «Аккент» произошло в результате замыкания кабелей в лифтовой шахте. Сегодня, мы, как Национальная Ассоциация Лифтовиков Казахстана, приехали на место происшествия. Выясняется, что источником пожара не является лифтовая шахта, лифтовое оборудование работает в штатном режиме. Причина возгорания кроется в другом. Это замыкание в основном электрическом кабеле, который находится в щитке приборов. Поэтому ошибочно говорить о том, что проблема в самом лифтовом оборудовании. Это предварительные данные. Окончательно мы еще ничего не можем сказать, поскольку должны проводиться определенные экспертизы. После этого уже будет известна точная причина. Но я могу сказать, что лифтовая шахта и лифты к этому происшествию не имеют никакого отношения», - добавил он.

Спикер считает, что во всех домах кабины лифтов должны быть огнестойкими. Он, как специалист, рекомендует застройщикам при строительстве новых домов применять огнестойкие двери. По его словам, не все строительные компании соблюдают эти нормы.

Ержан Игибаев добавил, что 70% лифтов в жилых домах Алматы не соответствуют мерам противопожарной безопасности. Он заявил, что во многих домах установлены обычные двери, а не огнестойкие.

Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00 часов. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, из них двое взрослых получают стационарное лечение в городской клинической больнице №7. Девять детей находятся в центре детской неотложной медпомощи, шесть детей - в детской городской клинической больнице №2. Остальные после оказания всей необходимой медицинской помощи отказались от госпитализации. Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставит семье погибшей двухкомнатную квартиру.

Сегодня и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.