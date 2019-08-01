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    Источник заражения сибирской язвой ищут в Азербайджане

    1 Августа 2019, 10:50

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана начало расследования по факту заражения сибирской язвой двух человек в Сабирабаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тrend.

    Как сообщили в агентстве, из Центра гигиены и эпидемиологииСабирабадского района министерства здравоохранения поступило письмо о том, что25 июля в инфекционный отдел центральной районной больницы поступили жителирайона Гейдаров Малик Алыш оглу и Гафаров Тофиг Гейбат оглу. По подозрению взаражении сибирской язвой анализы больных были отправлены в Имишлинскуюрайонную противочумную станцию. Безотлагательно была создана исследовательскаягруппа из специалистов агентства, и командирована на место происшествия.

    Группа проанализировала информацию, оформила анамнез, провелаклинические исследования на хозяйственных участках и местах содержания скота,принадлежащего больным. Было установлено, что домашний скот не являетсяисточником инфекции.

    Сотрудниками агентства также был проведен осмотр пункта забояскота, принадлежащего брату одного из зараженных. Были взяты соответствующиеобразцы и переданы в лабораторию АПБ.

    По итогам расследования, в скотоводческом хозяйстве не быловыявлено фактов заражения сибирской язвой.

    В настоящее время специалистами агентства продолжаютсялабораторные исследования с целью установления источника заражения.

    Автор:

    Азербайджан
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