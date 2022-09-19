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    Источник запаха сероводорода очищают микроводорослями в Петропавловске

    19 Сентября 2022, 14:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов поделился предварительными результатами работ по реабилитации накопителя сточных вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К очистке «Биопруда», являющегося основным источником распространения запаха сероводорода, приступили в прошлом году. Для этого используют выращенную североказахстанскими учеными микроводоросль хлореллу.

    По информации Жениса Султанова, к концу сезона 2021 года в накопитель напрямую внесли 9 тыс. литров концентрата микроводоросли Chlorella vulgaris SKO A RKM-0870, 40 тыс. литров суспензии микроводоросли, выращенной на сточных водах в промежуточном водоеме.

    В этом году провели подледное внесение 19,5 тыс. литров и еще 24,5 тыс. литров – весной.

    «Запустили в работу иловую карту в качестве промежуточного водоема для выращивания микроводоросли. Проводится постоянный мониторинг химического и биологического состава воды. В начале работ показатели растворенного кислорода составляли 0,3-0,4 мг/л, сейчас выросли до 10-12 мг/л. Вода в накопителе стала прозрачной с красным оттенком. Красный цвет показывает большое количество зоопланктона, который является потребителем хлореллы. Дафнии очень чувствительны даже к небольшим солям, и наличие огромного количества ракообразных говорит об отсутствии токсичных загрязнений и чистоте воды в накопителе. Отбираемые пробы перестали издавать запах», - проинформировал Женис Султанов.

    Он добавил, что был проведен опрос жителей близлежащих сел. Они отметили уменьшение запаха сероводорода.

    Работы по реабилитации накопителя продолжатся до конца 2023 года.

    Зловоние появляется в Петропавловске каждую весну. Автоматические станции неоднократно фиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология Петропавловск
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