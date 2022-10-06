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    Источник неприятного запаха пытаются установить в Атырау

    6 Октября 2022, 15:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Источник неприятного запаха, который ощущается ночью и утром во многих микрорайонах города, пытаются установить в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау последние четыре дня самая обсуждаемая в социальных сетях тема - это неприятный запах гари, накрывающий большую часть микрорайонов областного центра.

    «Проснувшись ночью, бегала по дому и двору, потому что первая мысль была: горим! Потом дошло, что это все тот же камыш где-то горит или тлеет. В четыре заснула. Утром вся округа сизая, город тоже как вуалью покрыт. И тот район, где я живу, и близлежащие и, судя по комментариям, весь город чувствуют запах гари. И не видит никаких действий властей», - написала на своей странице в Facebook Катерина Ландышева.

    Большинство людей связывают этот неприятный запах гари с недавними пожарами в тростниковых зарослях на море. Которые, если судить по информации ДЧС, были потушены. Сегодня в пресс- службе ведомства сообщили, что запах не имеет отношения к тлеющему камышу.

    «6 октября в 11:10 часов в 10 км от сельского округа Кенузек г. Атырау на побережье Каспийского моря произошло тление тростниковой растительности (камыша). В связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не возможно. Угрозы населенным пунктам нет. Поскольку направление ветра идет в сторону Каспийского моря, дым уходит в том же направлении. Неприятный запах, на который жаловались горожане, к тлеющему камышу не имеет отношения»,- сообщили в ДЧС Атырауской области.

    В пресс-службе городского акимата заверили, что к выяснению источника неприятного запаха подключится департамент экологии.


    Фото:facebook.com/landyshidovityi

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Атырау
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