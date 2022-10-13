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    Исследовать состояние деревьев планируют в Алматы

    13 Октября 2022, 14:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируют исследовать состояние деревьев и обновить зеленый фонд города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители Ауэзовского района на встрече с акимом обратили внимание на плохое состояние деревьев.

    «По проспектам Абая, Саина, Алтынсарина провели капельное орошение, но деревья там стоят сухие, они утратили декоративную ценность и погибают. Нужно провести полную инвентаризацию всех зеленых насаждений в городе и провести санитарную вырубку, а также пересмотреть технологию прокладки капельного орошения», - предложили горожане.

    Аким Алматы Ерболат Досаев поддержал эту идею.

    «Я вас поддерживаю. К сожалению, есть те, кто категорически против вырубки больных деревьев. Мы до конца года примем правила по уходу за зелеными насаждениями. В данном документе также будут прописаны правила и четкие критерии по прокладке капельного орошения. Мы решили привлечь все институты ботаники для исследования состояния деревьев, чтобы постепенно обновить зеленый фонд города», - сказал аким.

    Ранее на встрече с жителями Ерболат Досаев сообщил, что в Алматы рассмотрят правила выгула животных.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология Ерболат Досаев
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