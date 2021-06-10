Исследовать последствия запусков ракет с Байконура предлагает Ахылбек Куришбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Провести научные исследования последствий запусков ракет с Байконура предложил сенатор Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял Закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года».

«Я поддерживаю данный законопроект. Это Соглашение для нас экономически выгодное. Вместе с тем, многочисленные научные исследования наглядно подтверждают, что ракетно-космическая техника, при штатном режиме её эксплуатации, тем более при аварийных ситуациях, оказывает негативное воздействие на все объекты окружающей среды – почву, воду, атмосферный воздух, на растительный и животный мир. По данным специалистов, сейчас у нас сформировались природные комплексы с почвенными контурами, загрязненными космической ракетной техникой и продуктами их трансформации. Дело в том, что широко использовавшийся ранее в качестве ракетного топлива гептил относится к первому классу опасности, то есть, к самой опасной группе веществ. Он не только высокотоксичен, но и обладает канцерогенными свойствами. По мнению специалистов, сам гептил разлагается относительно недолго, но продукты его распада могут сохраняться в почве окружающей среды десятки лет – по некоторым данным 30-40 лет», – сказал А. Куришбаев.

По его словам, казахстанскими учеными разработаны методические рекомендации по проведению экологических обследований в районе аварийного падения частей ракет-носителей, оценки состояния здоровья населения на прилегающих территориях в поставарийный период. Изучено в модельных экспериментах влияние производных гептила на организмы, а также его мутагенный эффект. Также проведены научные исследования по влиянию гептила и продуктов его распада на морфо-функциональные системы организма, медико-биологические исследования по выявлению структуры заболеваемости населения, живущих в районе космодрома Байконур и в зонах падения ракет-носителей. Есть отдельные исследования по влиянию запусков ракет-носителей «Протон-М» на окружающую среду и сельскохозяйственных животных.

В то же время, как отметил сенатор, до сих пор нет полной информации о всех последствиях использования ракетной техники в соответствующих регионах на окружающую среду, животный мир, на здоровье людей. Поэтому, нужно, прежде всего, провести инвентаризацию метаболитов гептила в окружающей среде по всей траектории полета и в районах падения частей ракет-носителей. Во-вторых, определить период стабильности и особенности трансформации продуктов гептила в окружающей среде, биологических системах в климатических условиях Казахстана. В-третьих, исследовать пути и механизмы транслокации продуктов распада гептила из почвы в растения, то есть пути поступления их в пищу. В-четвертых, разработать гигиенические нормативы на продукты распада гептила в условиях Казахстана.

«И наконец, самое главное – детально исследовать структуру заболеваемости населения, проживающих на территории районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, и в районах разлива ракетного топлива при аварийных завершениях», – подчеркнул А. Куришбаев.

Сенатор отметил, что экологическая система территорий Казахстана, загрязненных необработанным ракетным топливом, сложная, поэтому изучение этих процессов, требует значительного времени и ресурсов. Для того, чтобы провести такие масштабные исследования, необходимо выделить бюджетные средства, возможно в рамках отдельных соглашений между двумя странами, на программно-целевое и грантовое финансирование исследований ученых, медиков и экологов в этой сфере.



