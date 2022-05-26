Исследования показывают низкую квалификацию выпускников – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании палаты подчеркнул, что сейчас в Казахстане ситуация с молодежной безработицей относительно не такая острая только потому, что в 90-х годах в стране наблюдался демографический провал и кризис рождаемости. Однако с 2000-х годов ситуация изменилась, идет рост рождаемости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«В ближайшие годы на рынок труда будут выходить ежегодно 350 тыс. молодых людей. Дальше цифра будет расти. Мы это давление (на рынок труда) будем ощущать постоянно в ближайшие 20-30 лет. Если в 2003 году родились около 247 тыс. детей, то в прошлом году - уже почти 446 тыс. детей. То есть почти 2 раза больше. Мы же с вами работаем не на сегодняшний день, а на перспективу. И, соответственно, в ближайшие годы мы увидим, что больше молодых людей выходят на рынок труда и их нужно обеспечивать соответствующей работой. Это дополнительное давление на рынок труда», - сказал спикер Сената, обращаясь к вице-премьеру Ералы Тугжанову по возможным проблемам в социальной сфере в предстоящий период.

Маулен Ашимбаев также обратил внимание на необходимость качественной подготовки кадров. Он подчеркнул, что исследования Всемирного банка и других организаций показывают низкую квалификацию наших выпускников вузов и колледжей, а также их неконкурентоспособность в сравнении с выпускниками из стран ОЭСР.

«В целом, при планировании и реализации на предстоящие годы соответствующей трудовой и образовательной политики мы должны эти моменты иметь в виду. Важно повышать квалификацию выпускников вузов и колледжей нашей страны, чтобы они занимали качественные рабочие места, а не пополняли ряды самозанятых», - сказал спикер Сената.