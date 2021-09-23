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    Исследования подтвердили эффективность «QazVac» против штамма «дельта»

    23 Сентября 2021, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская вакцина «QazVac» эффективна против штамма «дельта». Таковы результаты исследований, проведенных сотрудниками Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Министерства образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Ученые провели тест реакции нейтрализации, который показал высокий уровень антител у привитых отечественной вакциной «QazVac». Вирусонейтрализующие антитела были выявлены более чем у 90% добровольцев, принявших участие в клинических исследованиях.

    Также были проведены исследования на лабораторных животных. Установлено, что антитела, выработанные у хомячков после вакцинации QazVac, способны нейтрализовать так называемый индийский штамм коронавируса.

    «Мы провели исследования для того, чтобы определить способности антител, сформированных вакциной «QazVac», нейтрализовать появляющиеся штаммы коронавируса, среди которых «Исходный-Уханьский», «Альфа-Британский», «Дельта-Индийский». Результаты показали, что поствакцинальные антитела формируют иммунитет и способны нейтрализовать все три вида вируса. Также мы провели опыты на лабораторных животных следующим образом: взяли лабораторных хомяков, как получивших вакцину «QazVac», так и не привитых. Через некоторое время они были заражены дельта-штаммом. В результате невакцинированные хомяки заразились дельта-штаммом коронавируса. А животные, привитые вакциной «QazVac», не заболели и оказались защищенными от штамма вируса «дельта», – отметила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН РК Кунсулу Закарья.

    Полученные данные подтвердили эффективность «QazVac» против существующих штаммов коронавируса, в том числе способность отечественной вакцины защитить от «дельта»-штамма.

    Вакцина от коронавируса «QazVac» разработана учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. За более чем 60-летнюю историю в НИИПББ накоплен огромный опыт работы в области биологической безопасности, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Ученые института разработали и внедрили более 60 наименований препаратов, в том числе 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. За последние 10 лет институтом созданы технологии изготовления отечественных вакцин против птичьего и свиного гриппа.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане скоро начнется производство вакцины против «дельта»-штамма коронавируса. Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья также рассказывала о возможности регистрации отечественной вакцины «QazVac» в Швейцарии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Наука Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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