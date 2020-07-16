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    Исследование сточных вод поможет выявить вторую волну коронавируса в Эстонии

    16 Июля 2020, 21:26

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Правительство Эстонии одобрило создание системы мониторинга присутствия коронавируса в сточных водах, чтобы выявить вторую волну эпидемии на ранней стадии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Тартуского университета.

    Сбором и анализом проб займутся сотрудники Тартуского университета и Эстонского центра экологических исследований.

    Международный опыт свидетельствует о том, что пробы сточных вод позволяют обнаружить следы вируса еще до появления клинических случаев. Мониторинг сточных вод также даст возможность выявить регионы распространения инфекции.

    Пробы сточных вод планируется брать во всех уездных центрах, в крупных городах и отдельных местах, таких как Таллиннский аэропорт и порт, пункты пропуска на границе.

    Мониторинговое исследование будет проводиться с августа по декабрь, его стоимость составит 868 тысяч евро.

    Напомним, в среду Европейская комиссия представила краткосрочные меры по повышению готовности стран ЕС ко второй волне коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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