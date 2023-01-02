Исследование: семь полезных привычек помогут избежать деменции при диабете

2 Января 2023, 10:02

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обнадеживающие результаты исследования представили ученые Шанхайского университета Цзяо Тонг в журнале Neurology Американской академии неврологии: здоровый образ жизни снизит риск развития деменции у людей с сахарным диабетом второго типа. Данное исследование прокомментировал казахстанский эксперт Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, передает МИА «Казинформ».

«Диабет второго типа — это общемировая эпидемия, поражающая каждого десятого, которая в последствии повышает риск развития деменции. Мы задались вопросом, может ли широкая комбинация привычек здорового образа жизни компенсировать риск развития деменции? И обнаружили, что люди с диабетом, которые внедрили семь привычек здорового образа жизни, имели низкий риск развития деменции в сравнении с людьми, которые не вели здоровый образ жизни», - заявил автор исследования Ингли Лу, профессор Шанхайского медицинского университета Цзяо Тонг.

Число людей, страдающих деменцией, в мире достигло 55 миллионов. Эксперты ВОЗ опасаются, что к 2030 году число людей с деменцией вырастит до 78 миллионов, а к 2050 году превысит 139 миллионов.

Ученые изучили базу данных британского Биобанка и определили 168 тысяч участников в возрасте от 60 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции. Приверженность участников здоровому образу жизни оценили по шкале от 0 до 7. За соблюдение каждой из семи привычек пациенты получали по 1 баллу. Эти привычки включают:

• отсутствие курения в настоящее время;

• умеренное потребление алкоголя – до 1 напитка в день для женщин и до 2 в день для мужчин;

• регулярную физическую активность;

• от 7 до 9 часов сна в день;

• здоровое питание, включающее больше фруктов, овощей, цельного зерна и рыбы;

• просмотр телевизора менее 4 часов в день;

• частые социальные контакты.

За 12 лет наблюдения у 4 351, или 2, 59% всех участников развилась деменция.

Анализ показал, что среди людей с диабетом, которые придерживались двух или менее здоровых привычек, частота развития деменции в 4 раза выше, чем у здоровых участников, которые придерживались семи составляющих здорового образа жизни. Среди участников с диабетом, которые соблюдали семь здоровых привычек, вероятность развития деменции оказалась на 74% выше, чем у людей без диабета, которые также вели здоровый образ жизни.

У респондентов с диабетом, которые придерживались семи составляющих здорового образа жизни, риск развития деменции оказался на 54% ниже, чем у людей с диабетом, которые соблюдали две и меньше здоровых привычек. Каждая составляющая здорового образа жизни снижала риск деменции на 11%. Влияние здорового образа жизни не зависело от приема медикаментов и контроля уровня сахара в крови.

«Исследование ученых Шанхайского университета еще раз подтверждает, что для больных сахарным диабетом второго типа здоровый образ жизни является лучшим средством профилактики против тяжелого психического расстройства», - отметил Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, президент РОО «Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья».

Министерство здравоохранения Казахстана отмечает ежегодный рост количества больных сахарным диабетом. Сегодня в стране с диагнозом диабет насчитывается свыше 400 тысяч человек, ожидаемое количество к 2030 году – свыше 800 тысяч, что подтверждает общемировую тенденцию увеличения количества пациентов в 2,5 раза за 10 лет.

«Но не стоит забывать, что рост больных сахарным диабетом в первую очередь связан с вредными привычками людей, которые трудно изменить в силу психологической зависимости. Поэтому мы советуем придерживаться концепции снижения вреда, которая предлагает скорректировать образ жизни человека через предложение менее вредных альтернатив. К примеру, постепенно перейти к сбалансированному питанию, крепкие спиртные напитки заменить на менее крепкие, перейти от традиционных сигарет на устройства с нагреваемым табаком, а затем и вовсе отказаться от вредных привычек», - добавил Сагат Алтынбеков.