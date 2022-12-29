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    Исследование: испытывать скуку полезнее, чем убивать время в соцсетях

    29 Декабря 2022, 22:49

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британские и ирландские исследователи утверждают, что отсутствие дел может стимулировать творчество, в то время как просматривание социальных сетей будет иметь обратный эффект, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня многим сложно представить жизнь без Instagram и TikTok, переписки в мессенджерах и бесконечного просмотра ленты в соцсетях. Однако, как оказалось, такое времяпровождение подавляет творчество и отвлекает внимание от более значимых вещей.

    Бездумное пролистывание привлекающих внимание постов, видео и фотографий предотвращает накопление «глубокой скуки», необходимой для того, чтобы подтолкнуть людей к новым увлечениям или навыкам. Вместо этого люди оказываются в состоянии «поверхностной скуки», которая не пробуждает творчество в человеке, говорится в исследовании Школы менеджмента Университета Бата и Тринити-колледжа в Дублине.

    Отпуск или просто вынужденное одиночество предоставляют людям возможность испытать два уровня скуки - «поверхностную» и «глубокую», которые впервые определил немецкий философ Мартин Хайдеггер.

    Человек испытывает поверхностную скуку, когда ждет поезд или стоит в очереди. В такие моменты люди ищут временные отвлечения и часто обращаются к телефонам и социальным сетям.

    Если же человек находится в относительном одиночестве продолжительное время, то приходит чувство глубокой скуки. Именно она может проложить путь к более творческому мышлению, развитию и стремлению улучшить свое положение.

    «Проблема, которую мы наблюдали, заключалась в том, что социальные сети могут облегчить поверхностную скуку, но это отвлечение отнимает время и энергию и может помешать людям перейти в состояние глубокой скуки, где они могут открыть для себя новые увлечения», - сказал один из авторов исследования доктор Тимоти Хилл.

    «Это исследование дало нам возможность понять, как культура «всегда на связи», работающая круглосуточно и без выходных, и устройства, которые обещают обилие информации и развлечений, могут развеять нашу поверхностную скуку, но на самом деле мешают нам находить более значимые вещи», - отметил он.

    Исследователи были поражены тем, насколько результаты опроса подтверждают мышление Мартина Хайдеггера, который описал два вида скуки в своих лекциях 1929-1930 годов, в то время как доктор Хилл признал правильность «цифровой детоксикации» - это когда люди перестают пользоваться электронными устройствами на определенный период времени.

    Многие творческие люди, включая писателей Джоан Роулинг и Агату Кристи, называли именно скуку толчком к созданию своих произведений.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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