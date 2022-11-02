Исследование для поиска причин совершения фактов торговли людьми проведут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане установят регламентацию системы мер, направленных на превенцию и оценку рисков торговли людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры будут предусмотрены в законе «О противодействии торговле людьми», который разрабатывает МВД.

«Впервые на уровне закона определяются уполномоченные органы в лице МВД и Минтруда. Закрепляются функции 12 других госорганов, а также акиматов и неправительственных организаций», - сказал Марат Ахметжанов, выступая на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми.

Глава МВД добавил, что «прорывной» новеллой должна стать регламентация системы мер, направленных на превенцию, включая оценку рисков торговли людьми.

«Предполагается разработка специальной методологии, проведение замеров и исследований. Смещается акцент на поиск причин, способствующих совершению правонарушений и их планомерное устранение», - добавил Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца в Казахстане зарегистрировано около 30 фактов торговли людьми.

«Раньше регистрировалось до 300 таких преступлений. В этом году за четыре месяца выявлено около 30 фактов торговли людьми. Задержаны 3 организованные преступные группы. Благодаря реорганизации управления по борьбе с организованной преступностью, раскрываемость этих преступлений растет», - сообщил министр внутренних дел.





Фото: todayshotelier.com