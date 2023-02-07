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    Испытываю большую ответственность - Элизабет Турсынбаева о своем решении баллотироваться в депутаты

    7 Февраля 2023, 11:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прокомментировала свое намерение баллотироваться в депутаты маслихата Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мое окружение знает, как близко к сердцу я принимаю любое дело в своей жизни и с какой ответственностью и самокритикой подхожу к нему, будь то тренировочный процесс или учеба. Благодаря своей спортивной закалке я тянусь к новым вершинам каждый день во всех аспектах, это было привито мне с детства. Вся жизнь профессионального спортсмена - это достижение своей цели через труд и пот. И я точно знаю, если в меня поверили, я постараюсь это доверие оправдать. Этим я подвожу к новости о своем избрании в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алматы от партии AMANAT», - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

    По ее словам, быть депутатом - это большая ответственность.

    «Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг. С вашей поддержкой и совместными усилиями, все задуманное получится» - добавила она.

    В сентябре 2021 года Элизабет Турсынбаева объявила о завершении карьеры. В 2019 году она стала серебряным призером чемпионата мира в японском городе Сайтама. Элизабет является первой спортсменкой, которая выполнила четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

    Недавно сообщалось, что Элизабет Турсынбаева и Жансая Абдумалик стали кандидатами в депутаты маслихата Алматы.


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество AMANAT
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