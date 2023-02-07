Испытываю большую ответственность - Элизабет Турсынбаева о своем решении баллотироваться в депутаты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прокомментировала свое намерение баллотироваться в депутаты маслихата Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мое окружение знает, как близко к сердцу я принимаю любое дело в своей жизни и с какой ответственностью и самокритикой подхожу к нему, будь то тренировочный процесс или учеба. Благодаря своей спортивной закалке я тянусь к новым вершинам каждый день во всех аспектах, это было привито мне с детства. Вся жизнь профессионального спортсмена - это достижение своей цели через труд и пот. И я точно знаю, если в меня поверили, я постараюсь это доверие оправдать. Этим я подвожу к новости о своем избрании в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алматы от партии AMANAT», - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

По ее словам, быть депутатом - это большая ответственность.

«Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг. С вашей поддержкой и совместными усилиями, все задуманное получится» - добавила она.

В сентябре 2021 года Элизабет Турсынбаева объявила о завершении карьеры. В 2019 году она стала серебряным призером чемпионата мира в японском городе Сайтама. Элизабет является первой спортсменкой, которая выполнила четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

Недавно сообщалось, что Элизабет Турсынбаева и Жансая Абдумалик стали кандидатами в депутаты маслихата Алматы.





Фото: olympic.kz