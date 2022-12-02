Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Испытательный полигон автомобилей будет создан в Казахстане

    2 Декабря 2022, 10:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы организован круглый стол под председательством первого вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева по вопросам оценки соответствия автомобильных транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    В круглом столе приняли участие аккредитованные органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории, осуществляющие оценку соответствия автомобильных транспортных средств по требованиям безопасности технического регламента таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также бизнес сообщества, Ассоциации и руководители территориальных и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии.

    В ходе работы круглого стола были обсуждены вопросы оценки соответствия автомобильных транспортных средств.

    Среди обозначенных проблем следует выделить:

    - о незаконных схемах оформления свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (без проведения испытаний и искажением данных объему двигателя и году выпуска).

    - о проблемах оформления одобрения типа в информационной системе е – окно, в связи с недоработкой системы;

    - вносимых изменений в технический регламент, которые могут повлечь отсутствие лабораторной базы для испытания новых требований автомобильных транспортных средств;

    - о развитии испытательной базы Казахстана по оценке соответствия типов транспортных средств в рамках технического Таможенного союза и запуска испытательного автополигона в Казахстане.

    «Мы серьезно взялись за деятельность субъектов аккредитации и проводится работа по «очистке» недобросовестных участников рынка оценки соответствия транспортных средств. Испытательный автополигон должен быть в нашей стране и необходимо сформировать поэтапное развитие данного направления с участием заинтересованных субъектов аккредитации и автобизнеса Казахстана, которые готовы развивать и развиваться самим в этом направлении», - отметил первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев.

    По итогам круглого стола были даны исчерпывающие разъяснения, также все предложения, полученные от субъектов бизнеса, взяты на рассмотрение для дальнейшей проработки.
    Алматы Транспорт Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неплательщиков алиментов разыскивают в Алматы
    Сократить количество поездок на инватакси предлагают в акимате Астаны
    Свыше 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов насчитали в Алматы
    Нападение на АЗС раскрыли в Алматы
    Популярное
    1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
    2 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО
    3 Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
    4 Оценка будет дана в рамках уголовного дела – Роман Скляр об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    5 Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области
    Новости партнеров