Испытательный полигон автомобилей будет создан в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы организован круглый стол под председательством первого вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева по вопросам оценки соответствия автомобильных транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

В круглом столе приняли участие аккредитованные органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории, осуществляющие оценку соответствия автомобильных транспортных средств по требованиям безопасности технического регламента таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также бизнес сообщества, Ассоциации и руководители территориальных и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии.

В ходе работы круглого стола были обсуждены вопросы оценки соответствия автомобильных транспортных средств.

Среди обозначенных проблем следует выделить:

- о незаконных схемах оформления свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (без проведения испытаний и искажением данных объему двигателя и году выпуска).

- о проблемах оформления одобрения типа в информационной системе е – окно, в связи с недоработкой системы;

- вносимых изменений в технический регламент, которые могут повлечь отсутствие лабораторной базы для испытания новых требований автомобильных транспортных средств;

- о развитии испытательной базы Казахстана по оценке соответствия типов транспортных средств в рамках технического Таможенного союза и запуска испытательного автополигона в Казахстане.

«Мы серьезно взялись за деятельность субъектов аккредитации и проводится работа по «очистке» недобросовестных участников рынка оценки соответствия транспортных средств. Испытательный автополигон должен быть в нашей стране и необходимо сформировать поэтапное развитие данного направления с участием заинтересованных субъектов аккредитации и автобизнеса Казахстана, которые готовы развивать и развиваться самим в этом направлении», - отметил первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев.

По итогам круглого стола были даны исчерпывающие разъяснения, также все предложения, полученные от субъектов бизнеса, взяты на рассмотрение для дальнейшей проработки.



