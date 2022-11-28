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    Испытания первого реактивного авиадвигателя на водороде провели в Великобритании

    28 Ноября 2022, 20:44

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британские компании Rolls-Royce и EasyJet успешно испытали первый в мире авиационный двигатель на водороде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Наземные тесты прошли на военном полигоне Боскомб Даун на юге Англии. Демонстрационная модель изготовлена на базе двигателя Rolls-Royce AE 2100-A, который обычно устанавливается на турбовинтовые самолеты.

    Вместо керосина инновационный авиадвигатель использует «зеленый» водород, полученный от энергии ветра и приливов в Шотландии.

    «Обе компании поставили перед собой задачу доказать, что водород может безопасно и эффективно снабжать энергией гражданские авиационные двигатели», - говорится в сообщении Rolls-Royce.

    После анализа результатов первых тестов планируется проведение второй серии исследований, чтобы в конечном итоге перейти к полномасштабным воздушным испытаниям двигателя Rolls-Royce Pearl 15.

    Партнерство Rolls-Royce и EasyJet вдохновлено глобальной кампанией «Гонка к нулю» (Race to Zero), поддержанной ООН и призванной уменьшить объемы выбросов углерода до нуля не позднее 2050 года.

    Фото: rolls-royce.com

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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