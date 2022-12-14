Испытание погодой выпало на Европу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начало зимы в Португалии ознаменовалось сильнейшими наводнениями и оползнями, вызванными проливными дождями. Разгул стихии сопровождается ураганным ветром, штормовое предупреждение объявлено по всему атлантическому побережью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Мэр Лиссабона призвал жителей столицы не покидать свои дома. По всей агломерации нарушена работа транспорта.

Карлуш Моэдаш объявил о создании фонда в размере 3 млн евро для пострадавших от удара стихии.

Отмечается подъем воды в крупнейших реках Пиренейского полуострова – Дору и Тежу. К вечеру среды прогнозируется чрезвычайная ситуация в городе Порту. Штормовое предупреждение объявлено по всему атлантическому побережью.

Из-за риска разлива Гвадианы эвакуированы десятки жителей испанского региона Эстремадура.

Во Франции – от Бретани до Эльзаса – был объявлен «оранжевый уровень» угрозы из-за выпавшего снега и гололедицы на дорогах. В Бургундии три человека погибли в результате аварии на автостраде.

Власти парижского региона рекомендовали жителям ограничить поездки и работать удаленно. В среду аэропорт Париж-Орли отменил около четверти рейсов.

По другую сторону Атлантики также борются с последствиями разгула стихии. Снежный шторм и торнадо обрушились на юг США, в Техасе несколько человек получили травмы.

В Национальной метеорологической службе предупреждают, что непогода продлится еще несколько дней.

Как ранее сообщалось, по данным Национальной метеорологической службы более 18 млн человек от Техаса до Миссисипи находились под угрозой сильных штормов с торнадо. Великобритания пострадала от снегопадов и холодов, что обернулось транспортными проблемами. Наводнения в Анталии разрушили мосты, затопили дома и теплицы.

Фото: FILIPE AMORIM / AFP



