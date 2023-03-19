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    Испорченный бюллетень можно поменять лишь один раз - ТИК Алматы

    19 Марта 2023, 10:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова на площадке общегородского пресс-центра по выборам ответила, что делать если избиратель по ошибке проголосует за вычеркнутого кандидата и будет ли попытка проголосовать за другого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если избиратель ошибся, он поставил галочку или какой-либо другой знак за кандидата, вычеркнутого с бюллетеня, если он обнаружил свою ошибку до того, как отпустил этот бюллетень в урну, у него есть возможность подойти к участковой комиссии с этим бюллетенем и попросить поменять, по которому можно проголосовать», - сказала Айгуль Калыкова.

    Также она отметила, что первый бюллетень будет считаться испорченным. После голосования подобные бюллетени будут погашаться вместе с неиспользованными бюллетенями. При этом, новый бюллетень взамен испорченного будет выдаваться избирателям всего лишь один раз.

    Напомним, что в Алматы функционирует 602 избирательных участка. Более 1,2 млн алматинцев могут воспользоваться своим правом выбора.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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