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    Испорченную партию бельгийского шоколада используют в производстве «зеленой энергии»

    8 Июля 2022, 12:44

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Филиал компании по производству шоколада Barry Callebaut в Бельгии приостановил производство на одном из своих заводов после обнаружения в продукции бактерии сальмонеллы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Портал Foodsafetynews передает, что компания обнаружила заражение в производственной партии 27 июня текущего года и заблокировала все шоколадные изделия, произведенные с момента тестирования 25 июня.

    Все линии по производству шоколада были остановлены на крупнейшей шоколадной фабрике в мире.

    В качестве источника заражения был идентифицирован «лецитин» - ингредиент, который используется в технологии производства шоколада для уменьшения толщины.

    Тип обнаруженной сальмонеллы не разглашается, но процесс доставки потенциально зараженных продуктов заблокирован, и о случаях заболеваний среди потребителей не сообщается.

    Компания «Barry Callebaut» проинформировала бельгийское управление по контролю за продуктами питания об инциденте и в настоящее время связывается с клиентами, которые могли получить возможно зараженные продукты.

    Бельгийское федеральное агентство по безопасности пищевой цепи (FASFC) подтвердило, что получило информацию о присутствии сальмонеллы на производственной фабрике Barry Callebaut.

    Между тем, бельгийское телевидение VRT сообщает, что «испорченная» партия шоколада будет использована в качестве источника «зеленого топлива».

    Так, более 1000 тонн шоколада на предприятии в г. Виез теперь поступит на несколько биогазовых заводов во Фландрии. Шоколад, богатый жирами, ферментируется бактериями. Метан, который выделяют бактерии, сжигают на специальном оборудовании, в результате чего генерируется энергия.

    Каждые три тонны полученной «зеленой энергии» будут генерировать достаточное количество газа и электроэнергии для одной среднестатистической семьи Бельгии на целый год.

    Оставшиеся минералы после утилизации «зараженного» шоколада будут бельгийскими специалистами использованы в производстве удобрений.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости Зеленая энергетика
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