Испорченную партию бельгийского шоколада используют в производстве «зеленой энергии»

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Филиал компании по производству шоколада Barry Callebaut в Бельгии приостановил производство на одном из своих заводов после обнаружения в продукции бактерии сальмонеллы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Портал Foodsafetynews передает, что компания обнаружила заражение в производственной партии 27 июня текущего года и заблокировала все шоколадные изделия, произведенные с момента тестирования 25 июня.

Все линии по производству шоколада были остановлены на крупнейшей шоколадной фабрике в мире.

В качестве источника заражения был идентифицирован «лецитин» - ингредиент, который используется в технологии производства шоколада для уменьшения толщины.

Тип обнаруженной сальмонеллы не разглашается, но процесс доставки потенциально зараженных продуктов заблокирован, и о случаях заболеваний среди потребителей не сообщается.

Компания «Barry Callebaut» проинформировала бельгийское управление по контролю за продуктами питания об инциденте и в настоящее время связывается с клиентами, которые могли получить возможно зараженные продукты.

Бельгийское федеральное агентство по безопасности пищевой цепи (FASFC) подтвердило, что получило информацию о присутствии сальмонеллы на производственной фабрике Barry Callebaut.

Между тем, бельгийское телевидение VRT сообщает, что «испорченная» партия шоколада будет использована в качестве источника «зеленого топлива».

Так, более 1000 тонн шоколада на предприятии в г. Виез теперь поступит на несколько биогазовых заводов во Фландрии. Шоколад, богатый жирами, ферментируется бактериями. Метан, который выделяют бактерии, сжигают на специальном оборудовании, в результате чего генерируется энергия.

Каждые три тонны полученной «зеленой энергии» будут генерировать достаточное количество газа и электроэнергии для одной среднестатистической семьи Бельгии на целый год.

Оставшиеся минералы после утилизации «зараженного» шоколада будут бельгийскими специалистами использованы в производстве удобрений.



