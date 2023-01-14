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    Исполнять обязанности руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК назначен Кайрат Бекенов

    14 Января 2023, 20:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кайрат Бекенов назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кайрат Бекенов в период с 2020 года до 2022 год был заместителем акима Атырауской области.

    В августе 2022 года стало известно, что К. Бекенов ушел с поста замакима региона по собственному желанию.

    Он курировал автомобильные дороги, строительство и ЖКХ. В должности заместителя акима проработал 1,5 года.

    До назначения в Атыраускую область с 2016 по 2020 годы работал заместителем акима Актюбинской области.

    Кайрат Аскербекович Бекенов родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Академию права и рынка, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Имеет специальности экономиста, юриста, магистра государственного и местного управления.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Назначения МЧС
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