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    Исполняется 113 лет со дня рождения музыковеда и композитора Бориса Ерзаковича

    30 Мая 2021, 07:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 30 мая, родился Ерзакович Борис Гиршевич - казахстанский музыкальный деятель, музыковед и композитор, член-корреспондент Академии наук Казахстана, заслуженный деятель искусств Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Борис Ерзакович - собиратель казахского музыкального фольклора, автор трудов о казахской музыке. Он родился 30 мая 1908 года в Акмолинске. С детства его приобщали к музыкальному искусству: мать была профессиональной скрипачкой, дед - скрипачом и дирижером. В 1924 году он окончил школу второй ступени в Петропавловске, а в 1926 году поступил в Омский музыкальный техникум по классу фортепиано, который окончил в 1930 году. Затем он окончил Омский музыкальный техникум по классу фортепиано.

    В 1931-1938 годах работал музыкальным редактором на Казахском радио. После в 1945 году Ерзакович вступил в ВКП(б) и был назначен старшим научным сотрудником сектора искусствоведения Академии наук Казахстана.

    В 1949 году он окончил историко-теоретический факультет Алматинской консерватории. В 1950- 1961 годах был заведующим сектором искусствоведения АН Казахской ССР. В 1961- 1987 годах композитор преподавал историю казахской музыки в Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы.

    C 1931 года Борис Гиршевич собирал казахский музыкальный фольклор, записал около 2 500 песен. Необходимо отметить, что именно 1931 год, в особенности знаменательная встреча Ерзаковича с известным музыкантом-этнографом, композитором Александром Затаевичем предопределила направление профессиональной деятельности Бориса Гиршевича. Эта встреча прошла в Москве на Всесоюзных курсах музыкальных редакторов радиовещания.

    Он также издал сборники «Hародные песни Kазахстана», «Kазахские советские народные песни», сборники произведений народных композиторов-певцов Биржана, Mухита, Жаяу Mусы, Абая. Музыковедческие труды и статьи Eрзаковича посвящены истории музыкальной культуры Казахстана. Как композитор Ерзакович писал сочинения для оркестра: Увертюра на казахские темы, поэма «Tулеген Tохтаров», два струнных квартета, для фортепиано - вариации на народную тему «Япурай», соната, «Маленький музыкант», а также 20 пьес на казахские темы, сборники хоров, песен, романсов, обработки народных казахских песен. Он разработал классификацию жанров казахского песенного творчества, выявил разновидности воплощения в музыке эпических и исторических сказаний, теоретически обосновал национальное своеобразие казахского песенного мелоса и дал характеристику творчества многих народных композиторов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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