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    Исполняется 111 лет со дня рождения государственного деятеля Махмуда Сапаргалиева

    10 Мая 2021, 07:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 мая, исполняется 111 лет со дня рождения государственного деятеля, ученого Махмуда Сапаргалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сапаргалиев Махмуд Сапаргалиевич родился 10 мая 1910 года в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области. В 1929 году окончил среднюю школу в Орде, в 1930 году окончил годовой курс Института народного просвещения РСФСР.

    В 1930-1936 году работал инспектором в медтехникуме, преподавателем, заместителем начальника областного земельного управления, начальником отдела областного исполнительного комитета Уральской области. После Эмбинского нефтяного промысла возглавлял Макатский районный комитет партии в Атырауской области.

    С 1944 года был заместителем председателя республиканского комитета по планированию, затем с 1945 по 1953 года был министром торговли. В 1945 году получил звание кандидата юридических наук. С 1955 по 1959 года был председателем Жамбылского облисполком, первым секретарем Жамбылского областного комитета. С 1959 по 1965 года был министром внутренних дел Казахстана.

    В последние годы жизни Махмуд Сапаргалиев возглавлял сектор Академии Наук Республики Казахстан, был старшим научным сотрудником института философии и права. Один из авторов учебника «История Казахской ССР».

    Сфера его научных интересов касалась истории государства и права Казахстана, истории судебной системы Казахстана. Является автором более 60 публикаций.

    Одним из первых в национальной правовой науке начал разработку проблем истории государства и права Казахстана, прежде всего истории судебных учреждений в Казахстане, формирования судов и судебной системы дореволюционного и советского Казахстана. Рассматривал вопросы организации и деятельности местных и окружных народных судов, революционного трибунала, чрезвычайных комиссий, затрагивал деятельность третейского суда и суда биев в первые годы советской власти.

    В 1966 году опубликовал монографию по истории судебных учреждений Казахстана, которая стала первой фундаментальной работой по истории совсуда в республике, охватывавшей возникновение, формирование и развитие судебных органов в Казахстане с 1917 по 1965 года.

    В связи с преждевременной кончиной ученого, учитывая научную ценность исследования, подготовленного им для защиты степени д.ю.н., в 1971 году Президиум АН КазССР принял решение об издании рукописи докторской диссертации.

    Махмуд Сапаргалиев награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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