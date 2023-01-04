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    Исполнительным секретарем партии «AMANAT» назначен Елнур Бейсенбаев

    4 Января 2023, 19:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением председателя партии «AMANAT» Ерлана Кошанова Исполнительным секретарем партии назначен Бейсенбаев Елнур Сабыржанович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал партии.

    Бейсенбаев Елнур Сабыржанович родился 27 июня 1986 года в городе Кентау Южно-Казахстанской области. Выпускник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Политолог, магистр социальных наук.

    В 1993 году в городе Кентау пошел в первый класс №12-ой школы имени Б. Момышұлы.

    Трудовую деятельность начал в Молодежной общественной организации «Жастар үні» в качестве специалиста, позже в 2009 году был назначен руководителем.

    В 2012-2015 годы работал учителем истории, по совместительству секретарем по идеологии и пропаганде Алматинского городского филиала Коммунистической народной партии Казахстана.

    С 2016 по 2017 год трудился в должности руководителя Отдела молодежных проектов и организационной работы, затем руководил Управлением по вопросам молодежной политики акимата г. Алматы.

    С 2017 по 2018 годы работал директором департамента по воспитательной работе в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая, где обучалось более 5 000 студентов.

    В 2019 году работал советником акима г. Нур-Султан по социальным вопросам. На данном участке проводил работу по совершенствованию социальной сферы города, а также с многодетными семьями. В 2020 году избран председателем молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan».

    Фото: amanatpartiasy.kz
    Назначения Политические партии AMANAT
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