Исполнение всех национальных проектов станет критерием оценки работы акимов городов и районов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Об этом в ходе отчета руководителей управлений об исполнении Национальных проектов сообщил глава региона Ермек Кошербаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Напомним, сегодня в стране реализуются 12 нацпроектов, 2 из которых - пилотные. Это «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках последнего, к слову, в регионе будет построено 36 новых медучреждений. В Восточном Казахстане есть еще ряд перспективных социальных проектов, и реализация идет в соответствии с намеченным графиком. Однако возник ряд вопросов, которые требуют глубокого и содержательного анализа.

Так, например, по программе «С дипломом в село» ежегодно приезжают около 300 человек, однако нередки случаи, когда люди получают подъемные, выплачивают льготные кредиты за жилье, продают его и уезжают в другие населенные пункты. Выяснить причины подобных случаев поручил Ермек Кошербаев. Кроме того, необходимо взять на вооружение опыт успешных районов, где молодые специалисты с удовольствием остаются. Именно в такой работе и заключается суть интеграции между районами.

Еще один немаловажный вопрос - затягивание проведения конкурсных процедур. В сложном, с точки зрения климата, регионе очень короткий строительный сезон, именно поэтому акимы городов и районов должны проводить все тендерные процедуры буквально в январе-феврале, чтобы с началом весны начинать работы.

Аким также отметил, что в ряде районов есть нарекания по качеству домов, построенных по программе «Одноэтажный Восток». Более того, четыре дома в районе Самар до сих пор стоят незаселенные. Дома предусмотрены для уязвимых слоев населения, в первую очередь для многодетных, а потому не допустимо, чтобы они простаивали. Также необходимо изучить вопрос механизмов доведения водопровода до потребителя, либо изначально оповещать людей о том, что к окончанию строительства водовода им придется самим подключаться, для чего необходимо уже на стадии начала работ доводить эту информацию до граждан на селе.

Решение таких, на первый взгляд, простых вопросов, по мнению главы региона Ермека Кошербаева, станет точкой отсчета в процессе выборности акимов. И именно от этого и будет зависеть, поверит им население или нет.