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    Исполнение обязанностей премьер-министра КР возложено на Артема Новикова

    15 Ноября 2020, 13:24

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Приостановлены должностные полномочия премьер-министра до определения результатов выборов Президента, сообщает пресс-служба правительства КР. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    «В соответствии со статьёй 21 конституционного Закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» приостановлены должностные полномочия премьер-министра КР до определения результатов выборов президента КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

    Согласно этому же распоряжению, в соответствии со статьёй 19 конституционного закона КР «О Правительстве КР» исполнение обязанностей премьер-министра КР возложено на первого вице-премьер-министра.

    Пост первого вице-премьер-министра занимает Артем Новиков.

    Как сообщалось, в связи с выдвижением кандидатуры Садыра Жапарова на должность президента Кыргызстана и сложением полномочий и.о. президента, в соответствии с Конституцией полномочия и.о. президента страны перешли к торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову.

    Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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