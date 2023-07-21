Использовавшуюся для черной магии древнюю пещеру обнаружили в Израиле

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ – Пещера, обнаруженная недалеко от израильского города Бейт-Шемеш, могла использоваться для колдовства, черной магии и общения с мертвыми около 1700 лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TPS.

В пещере Теомим (Близнецы), расположенной на Иерусалимских холмах, были обнаружены 120 неповрежденных масляных ламп во время раскопок в прошлом десятилетии, большинство из которых датируются вторым-четвертым веками нашей эры, пишут исследователи в статье, опубликованной в июле в Harvard Theological Review.

Большая пещера на западной окраине иерусалимских холмов была впервые изучена и нанесена на карту британскими исследователями в 1873 году. Но только в последнее десятилетие археологи и другие ученые обнаружили лампы во внутренних покоях пещеры.

Лампы были вставлены в узкие, глубокие щели в стенах главного помещения. В некоторых расщелинах были группы масляных ламп вперемешку с оружием и глиняными сосудами более ранних периодов, а также человеческими черепами.

В статье Эйтана Кляйна из Управления древностей Израиля и профессора Боаза Зиссу из Университета Бар-Илан обсуждается возможность того, что масляные лампы, оружие, человеческие черепа и другие артефакты использовались как часть церемоний черной магии, которые проводились в пещере в позднеримский период, и что пещера могла служить местным оракулом.

Ученым еще предстоит изучить обнаруженные находки в рамках развивающейся дисциплины «археология магии».

Части пещеры открыты для публичного посещения с апреля по октябрь бесплатно, за исключением внутренних частей, где и были обнаружены последние находки.