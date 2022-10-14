Использовать потенциал железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран призвал Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил страны Центральной Азии и Россию к реализации совместных инфраструктурных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря своему уникальному географическому расположению Центральная Азия является важным связующим звеном между крупнейшими мировыми рынками. Поэтому на данном этапе важно сосредоточить наши усилия на развитии как действующих, так и перспективных транспортно-транзитных маршрутов. По оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост валового внутреннего продукта всех стран на 15%», - сказал Глава государства во время выступления на саммите «Центральная Азия – Россия».

Президент РК отметил, что в условиях разрыва традиционных логистических цепочек предстоит в полной мере задействовать транспортно-транзитный потенциал. Важно модернизировать инфраструктуру, упрощать административные процедуры, сформировать удобную среду для транзита, внедрять интегрированные логистические цифровые решения.

«Сейчас новый импульс развития получает транскаспийский международный транспортный маршрут, который называют также «срединным коридором». Особое внимание, возможно, следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора «Север-Юг». Можно максимально использовать потенциал железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива. Пользуясь случаем, хочу поприветствовать заинтересованность российских партнеров в более активном использовании этого маршрута. Для получения взаимных выгод от наших транспортных магистралей необходимо общими усилиями решить вопросы модернизации инфраструктуры и увеличения пропускной способности транзитных коридоров. Приглашаем партнеров к реализации совместных инфраструктурных проектов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Астане начал свою работу саммит «Центральная Азия – Россия». В ходе встречи на высшем уровне президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Казахстана обсуждают перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате.



