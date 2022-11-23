Использовать норму Закона КазССР для защиты прав потребителей предлагает Минторговли РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагают ввести институт омбудсмена по защите прав потребителей. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков на заседании Межведомственного совета по защите прав потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А. Тынысбекова, в рамках Правительственного Плана по построению целостной системы защиты прав потребителей, в исполнение поручения Главы государства, данного 16 ноября 2021 года на заседании Национального совета общественного доверия и Программы действий Правительства на 2022 год, Комитет разработал второй пакет поправок в Закон «О защите прав потребителей».

«Основными нововведениями второго пакета поправок являются, первое – введение института омбудсмена. Он будет служить голосом народа и напрямую доводить существующие системные проблемы отраслей, где нарушаются права потребителей, до первых лиц государства, осуществлять координацию общественных институтов. Следует отметить, что аналогичные институты существуют в Германии, Швеции, США и других странах. Второе – распространение базовых принципов Закона на все сферы услуг, оказываемые субъектами предпринимательства. Нормы действующего Закона не распространяются на сферы социальных, медицинских, туристских и иных услуг, которые регулируются профильными законами», – сказал А. Тынысбеков.

Также, по его словам, предлагается реституция (восстановление – прим. автора) нормы Закона КазССР от 5 июня 1991 года «О защите прав потребителей» о штрафе (от 10 % до 50 %), налагаемого судом по гражданскому делу на субъекты бизнеса в пользу общественных институтов защиты прав потребителей, если бизнес отказался устранять нарушения в досудебном порядке.

Спикер отметил, что законотворческие инициативы, в большей части, являются предложениями общественности.



