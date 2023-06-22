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    Использовать коноплю в медицинских целях предлагает депутат Орынбеков

    22 Июня 2023, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проблемах широкого распространения наркотических средств на территории южных регионов страны в своем депутатском запросе рассказал сенатор Бекболат Орынбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Шуйской местности на 140 тысяч га произрастает дикая конопля, а отсутствие доходов способствует участию молодежи в распространении наркотических средств, производимых из этого растения», - сказал Бекболат Орынбеков на заседании Сената.

    Вместе с тем, сенатор обеспокоен активным распространением синтетических наркотиков, ряд которых завозятся из зарубежья.

    «По данным Минздрава, число наркозависимых составило 18 136 человек. На сегодняшний день органами внутренних дел по итогам 5 месяцев текущего года выявлено 1072 уголовных наркопреступлений. Кроме того, выявлено 203 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере. Общими усилиями вопрос профилактики наркопреступности должен подняться на совершенно другой уровень и кардинально скорректировать наркоситуацию в регионе и республике в целом», - отметил депутат.

    Помочь решить проблемы с дикорастущей коноплей, по мнению сенатора могло бы целенаправленное использование дикой конопли. Для этого депутат озвучил несколько предложений.

    «Предлагаю изучить законодательство с учетом имеющегося опыта, выявления пробелов и внесения предложений по их устранению. Создать комплекс производств по переработке растительного сырья в промышленных или медицинских целях, в том числе в специальной экономической зоне «Химпарк Тараз». Изучить площадь произрастания дикорастущей конопли, составив карту очагов ее концентрации с использованием технологий «Қазақстан Ғарыш Сапары», - заключил Б. Орынбеков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Здравоохранение Сенат Парламента
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