Использовать коноплю в медицинских целях предлагает депутат Орынбеков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проблемах широкого распространения наркотических средств на территории южных регионов страны в своем депутатском запросе рассказал сенатор Бекболат Орынбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Шуйской местности на 140 тысяч га произрастает дикая конопля, а отсутствие доходов способствует участию молодежи в распространении наркотических средств, производимых из этого растения», - сказал Бекболат Орынбеков на заседании Сената.

Вместе с тем, сенатор обеспокоен активным распространением синтетических наркотиков, ряд которых завозятся из зарубежья.

«По данным Минздрава, число наркозависимых составило 18 136 человек. На сегодняшний день органами внутренних дел по итогам 5 месяцев текущего года выявлено 1072 уголовных наркопреступлений. Кроме того, выявлено 203 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере. Общими усилиями вопрос профилактики наркопреступности должен подняться на совершенно другой уровень и кардинально скорректировать наркоситуацию в регионе и республике в целом», - отметил депутат.

Помочь решить проблемы с дикорастущей коноплей, по мнению сенатора могло бы целенаправленное использование дикой конопли. Для этого депутат озвучил несколько предложений.

«Предлагаю изучить законодательство с учетом имеющегося опыта, выявления пробелов и внесения предложений по их устранению. Создать комплекс производств по переработке растительного сырья в промышленных или медицинских целях, в том числе в специальной экономической зоне «Химпарк Тараз». Изучить площадь произрастания дикорастущей конопли, составив карту очагов ее концентрации с использованием технологий «Қазақстан Ғарыш Сапары», - заключил Б. Орынбеков.