Использование сертификата безопасности прокомментировали в МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов прокомментировал использование сертификата безопасности в госорганах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сертификат безопасности продолжают использовать во всех государственных органах, так как он необходим для того, чтобы получить доступ из государственного органа к сети интернет, используется единый шлюз доступа в интернет государственных органов. Там он используется, то есть, государственные органы, как начали использовать, так и продолжают», - сказал в ходе брифинга в СЦК Руслан Абдикаликов.

Также он уточнил вопрос журналиста, будет ли сертификат безопасности касаться простых граждан при доступе к интернету.

«Глава государства четко дал понять о том, что сертификат безопасности будет использоваться в отношении граждан только в исключительных случаях, предусмотренных законом - при ЧП и других, когда действительно будет необходимость. Соответственно для граждан эта работа приостановлена. Для тех, кто установил, ничего страшного не происходит, потому что сам аппаратный комплекс, который занимается обработкой сертификатов в настоящее время отключен», - пояснил глава Комитета.

Ранее сообщалось, что сервис обеспечения безопасности персональных данных планируется внедрить в Казахстане.