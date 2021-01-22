Использование пенсионных отчислений даст возможность улучшить свои жилищные условия - Рахим Ошакбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. В этой связи директор Центра прикладных исследований «Talap» Рахим Ошакбаев разъяснил эти правила по использованию пенсионных отчислений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одно из принятых правил: единовременные пенсионные выплаты можно использовать для внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа.

«Это означает, что вы можете эти деньги потратить на ремонт только при приобретении жилья. Вы не можете потратить средства в том случае, если у вас есть отдельное жилье, и вы заключаете договор на проведение ремонта с кем-то. Вы можете использовать средства, только если купили квартиру, например, у застройщика, и там лежит также стоимость ремонта. И вы за счет пенсионных денег оплачиваете ремонт. Полагаю, вы должны будете предоставить договор, в котором будут указаны эти условия», - пояснил Рахим Ошакбаев.

Он также разъяснил правило касательно получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство) по системе жилищных строительных сбережений.

«Если вы решили купить землю и построить там дом, то можете использовать пенсионные накопления», - добавил спикер.

Что касается частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ, то как отметил Рахим Ошакбаев, если у вас есть подобные договора, вы можете потратить средства.

«Полагаю, что это те договоры, которые заключались в рамках программ доступности жилья. То есть, вы брали субсидированное государственное жилье на долгосрочную аренду с правом выкупа. Если договор есть, вы можете направить деньги на погашение и получить жилье в собственность», - отметил Рахим Ошакбаев.

В правилах прописано, что жилье нельзя перепродавать в течение пяти лет за исключением реализации заложенного недвижимого имущества залогодержателем в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества». Также реализации недвижимого имущества по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

По словам спикера, эта мера нужна для того, чтобы через приобретение жилья и его последующей перепродажи люди не пытались просто взять и обналичить эти деньги.

В целом, по словам спикера, использование пенсионных отчислений даст возможность казахстанцам, которые имеют превышение пенсионных накоплений над своим порогам достаточности, улучшить свои жилищные условия либо поправить свое финансовое положение тем, что они направят эти средства на погашение действующих ипотечных займов.

«Это очень хорошая и правильная реформа Президента, направленная на поощрение среднего класса, законопослушного поведения. 761 тысячи казахстанцев из участников пенсионной системы имеют порог повышения. Для государства важно, чтобы эти пенсионные деньги пошли в основном на приобретение первичного жилья. Тогда это даст необходимый позитивный, мультипликативный эффект для экономики, занятости. Нужно стремиться ограничить рост цен», - добавил директор Центра прикладных исследований «Talap» Рахим Ошакбаев.

Напомним, вчера в Казахстане утвердили правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.