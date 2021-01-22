Использование пенсионных накоплений: открыто более 60 тысяч спецсчетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Отбасы банке» открыто более 60 тысяч специальных счетов для зачисления пенсионных выплат. Об этом сообщила председатель правления Жилищного строительного сберегательного банка «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас открыто 60 тысяч специальных текущих счетов. Также в ходе заявке на онлайн-платформе можно открыть параллельно спецсчет для себя. Поэтому мы ожидаем всех, кто с нетерпением ждет начала программы. Завтра с 9:00 часов в субботний удобный день, когда люди не на работе, мы специально выбрали, чтобы все могли подать свои заявки», - сообщила Ляззат Ибрагимова во время онлайн-пресс-конференции в СЦК.

Напомним, что 23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

Ранее в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Для использования единовременных пенсионных выплат заявитель должен получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открыть личный кабинет, через него подать заявку на открытие специального счета.

Использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных – для казахстанцев одно из ожидаемых нововведений нового года .

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

Накануне депутат Мажилиса РК Аманжан Жамалов в ходе пленарного заседания нижней палаты Парламента попросил ускорить принятие необходимых подзаконных нормативно-правовых актов по использованию части пенсионных накоплений.



