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    Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана

    19 Августа 2022 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы в ходе брифинга в пресс-центре акимата столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно статистике, 34% пожаров возникает по причине нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Основные причины: короткое замыкание, перегрев электросети, нагрев контактов ввиду неправильного соединения проводов путем механической скрутки. Все это может привести к возгоранию. С приближением холодов население поголовно начнет применять электрообогреватели. В том случае, если электрообогреватель заводского изготовления и имеет терморегулятор, проблем при его использовании не должно быть. Хотел бы обратить внимание на то, что запрещается использование электронагревателей кустарного изготовления», – сказал Е.Отаргалымулы.

    По его словам, не допускается также перегружать домовую электросеть, нельзя включать в одну розетку несколько потребителей.

    Е.Отаргалымулы напомнил, что перед наступлением отопительного сезона следует провести ревизию электросети, при необходимости заменить обветшавшую проводку. При этом, обратить внимание на способ соединения проводов – их механическая скрутка противоречит правилам пожарной безопасности.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    #Нур-Султан #МЧС #Пожар
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