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    Испанский певец перевоплотился в Димаша Кудайбергена на популярном шоу

    6 Марта 2022, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Испанский певец исполнил песню «SOS d’un terrien détresse» на шоу перевоплощений, представ в образе известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Зрители увидели выступление известного музыканта Агонея Эрнандеса (Agoney) 4 марта в проекте «Tu cara me suena» в эфире испанского телеканала «Antena 3».

    «Tu cara me suena» - аналог проектов «Один в один» или «Точь в точь» — шоу перевоплощений, участники которого примеряют на себя образы известных музыкантов прошлого и настоящего, вживую исполняют на сцене их песни, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал.

    Agoney — испанский певец, автор песен и исполнитель. Его называют «Канарейкой с золотым голосом» за великолепный и разносторонний вокал.

    «Я буду изображать Димаша. Я буду имитировать голос, который… потрясающий. Прямиком из стратосферы. И буду стараться сделать вещи, которые никогда не могу сделать в своей обычной жизни. Поэтому мы и воплотим их здесь», — сказал Agoney в интервью перед финальным выступлением.

    Для выступления в Гранд-финале Agoney выбрал песню из Dimash Digital Show. Постановщики шоу постарались как можно точно воссоздать оформление номера: костюм артиста, музыканты, визуальные эффекты очень точно передали атмосферу онлайн-концерта.

    Уже не в первый раз композиции в исполнении Димаша являются объектом интереса шоу перевоплощений.

    В 2019 году в Монголии на проекте «Яг түүн шиг» в исполнении певицы Халиун Баатаржав (Khaliun Baatarjav) прозвучала песня «SOS d’un terrien détresse», а в 2021 году российская актриса Валерия Ланская в проекте «Точь в точь» представила композицию «Любовь уставших лебедей».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Испания Видео Димаш Кудайберген Искусство
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