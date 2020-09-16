Испанский переводчик «Слов назидания» Абая награждена орденом «Достық»

МАДРИД. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Испании состоялась церемония вручения ордена «Достык» II степени доктору филологических наук Университета Комплутенсе Марие Санчес Пуидж за значительный вклад в укрепление дружественных отношений между Казахстаном и Испанией и заслуги в пропаганде наследия Абая.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана Константин Жигалов подчеркнул, что при поддержке ЮНЕСКО эта торжественная дата широко отмечается во всем мире, что является данью уважения человеку, которого справедливо ставят в ряд гениев мирового уровня.

Своими замечательными переводами на испанский «Слова назидания» Абая, книги Первого Президента Казахстана –Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», Антологии современной казахской прозы и т.д., а также высокопрофессиональной работой в качестве переводчика в ходе визитов на высшем уровне, М. Санчес активно способствовала сближению народов и культур двух стран.

В свою очередь, М.Санчес поблагодарила руководство страны за столь высокую награду. Она выразила свое глубокое уважение идеям и политике Елбасы, которыми искренне прониклась в ходе работы над переводом его книги «Эра Независимости».

Цитируя «Слова назидания» Абая, она также отметила, что они помогли ей «увидеть глубину души казахского народа и его стремление к прагматичному развитию». Она назвала Абая одним из величайших философов своего времени, многие мысли которого являются актуальными по сей день.

В мероприятии приняли участие Генеральный директор по странам Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Тихоокеанского региона МИД Испании Ана Саломон, экс-Первый вице-председатель Европарламента – кавалер ордена «Достық» II степени Алехо Видаль-Куадрас, а также представители общественно-политических и деловых кругов и СМИ Испании.