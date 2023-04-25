Испанская Ла Лига обновит логотип

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Испанская Ла Лига обновит логотип в сезоне-2023/2024 в рамках смены титульного партнёра первенства на компанию EA Sports, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

По информации Footy Headlines, в новом логотипе турнира отсутствует культовое цветовое колесо, которое существует уже 30 лет. Вместо этого новый логотип будет иметь бледно-красный цвет, а колесо будет заменено на символ «ll», который означает La Liga.

Как сообщалось ранее, сделка EA Sports и Ла Лиги выходит за рамки титульной. Цель соглашения заключается в развитии контактов с футбольными фанатами и в виртуальном, и в реальном мире. На это должны повлиять технологии и контент EA. Также в рамках контракта изменятся многие визуальные элементы турнира, вроде шрифтов, графики и логотипов.

Сделка с EA Sports оценивается в € 30 млн в год.