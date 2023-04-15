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    Испанская экстремалка просидела в пещере 500 дней

    15 Апреля 2023, 14:47

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Испанская спортсменка экстремальных видов спорта Беатрис Фламини вышла из пещеры, в которой провела 500 дней без контакта с людьми. Это может стать новым мировым рекордом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Беатрис спустилась в пещеру в Гранаде, когда весь мир был еще во власти пандемии COVID-19. Это было частью эксперимента, за которым пристально следили ученые.

    «Я все еще застряла в 21 ноября 2021 года. Я пока что ничего не знаю о том, что происходит в мире», — сказала она после выхода из пещеры.

    Сейчас Беатрис Фламини 50 лет, а в пещеру она спустилась в 48-летнем возрасте, так что она отметила в одиночестве два дня рождения.

    Все 500 дней, проведенные на глубине в 70 метров, она занималась тем, что рисовала, вязала шапки, читала и занималась физкультурой. Ее группа поддержки сообщила, что за это время Беатрис прочитала 60 книг и выпила 1000 литров воды.

    За спортсменкой дистанционно наблюдали врачи-психологи и специалисты по изучению пещер - спелеологи, но ни один из них с нею напрямую не контактировал.

    Испанская телекомпания RTVE показала кадры, как Беатрис, улыбаясь, выбирается из пещеры и повисает в объятиях своей команды. Свои чувства она охарактеризовала, как «отличные и непревзойденные».

    «Я молчала полтора года и говорила только сама с собой, - сказала она журналистам, требующим от нее подробностей. - Я теряю равновесие, потому-то меня и держат. Дайте мне сначала принять душ, я не прикасалась к воде полтора года, а потом и поговорим, если не возражаете».

    Позднее Беатрис Фламини сказала журналистам, что потеряла счет времени примерно через два месяца.

    «Настал момент, когда я просто перестала считать дни», - сказала она, добавив, что думала, что провела в пещере от 160 до 170 дней.

    По ее словам, одним из самых неприятных моментов было нашествие мух, которые ее полностью облепили. Кроме того, ее преследовали и слуховые галлюцинации. «Вокруг тебя все тихо, и если самой молчать, то мозг начинает звуки выдумывать», - сказала она.

    Ученые использовали этот эксперимент, чтобы изучить влияние социальной изоляции и крайней временной дезориентации на то, как люди воспринимают время.

    Группа поддержки Беатрис Фламини сообщила, что она побила мировой рекорд по самому продолжительному пребыванию в пещере, но Книга рекордов Гиннеса пока не подтвердила, существует ли вообще рекорд по добровольному заточению.

    В 2010 году рекорд по «Самому продолжительному времени пребывания в ловушке под землей» был присужден 33 чилийским и боливийским шахтерам, застрявшим в шахте на глубине 688 м, где они провели 69 дней.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Испания Мировые новости
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