Испанская «Барселона» готова предложить Месси контракт с зарплатой 25 млн евро в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Испанская «Барселона» готова предложить аргентинскому нападающему французского «ПСЖ» Лионелю Месси зарплату в размере € 25 млн в год. Об этом сообщает Sport.es, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

По информации источника, «Барселона» предложит Месси контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. Предлагаемая каталонским клубом зарплата в четыре раза ниже той, что есть у аргентинского нападающего в «ПСЖ».

Соглашение Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня 2023 года. Нападающий может стать свободным агентом. По информации СМИ, помимо «Барселоны», в подписании Месси заинтересован саудовский «Аль-Хиляль», который готов предложить футболисту зарплату € 400 млн в год. На момент окончания контракта с «ПСЖ» Месси будет 36 лет.

Ранее Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию о возвращении аргентинца Лионеля Месси в стан каталонцев.



