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    Испанию и Португалию накрыла первая волна жары

    27 Июня 2023, 09:00

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Синоптики ожидают, что температура на юге Пиренейского полуострова превысит 44 градуса по Цельсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    В городах Севилья и Кордова в испанской Андалусии, как предупреждают синоптики, столбики термометров в ближайшие дни могут подняться до 44 градусов по Цельсию. Местные рассказывают, что вести обычную жизнь в таких условиях стало практически невозможно.

    «Очень жарко, очень душно. Тяжело существовать в этой жаре, которую мы испытываем», — говорит житель Севильи Пако.

    «Три года назад я получил четыре тепловых удара. Потерял сознание на работе. Теперь я довольно осторожен, я этого боюсь», — рассказывает строитель Мигель Анхель.

    В последние годы волны жары накрывают Европу всё чаще и чаще, а также продолжаются дольше.

    «Каждый год становится жарче и жарче. Скоро нам будет невозможно находиться на улице, делать что-то», — беспокоится жительница Толедо.

    2022-й стал самым жарким годом в истории Испании, и метеорологи ожидают, что этот год может побить предыдущий рекорд. Лето только началось, но уже весной 2023-го температура воздуха в некоторых местах страны превышала 35 градусов по Цельсию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Испания Погода Мировые новости Португалия
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