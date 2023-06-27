Испанию и Португалию накрыла первая волна жары

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Синоптики ожидают, что температура на юге Пиренейского полуострова превысит 44 градуса по Цельсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

В городах Севилья и Кордова в испанской Андалусии, как предупреждают синоптики, столбики термометров в ближайшие дни могут подняться до 44 градусов по Цельсию. Местные рассказывают, что вести обычную жизнь в таких условиях стало практически невозможно.

«Очень жарко, очень душно. Тяжело существовать в этой жаре, которую мы испытываем», — говорит житель Севильи Пако.

«Три года назад я получил четыре тепловых удара. Потерял сознание на работе. Теперь я довольно осторожен, я этого боюсь», — рассказывает строитель Мигель Анхель.

В последние годы волны жары накрывают Европу всё чаще и чаще, а также продолжаются дольше.

«Каждый год становится жарче и жарче. Скоро нам будет невозможно находиться на улице, делать что-то», — беспокоится жительница Толедо.

2022-й стал самым жарким годом в истории Испании, и метеорологи ожидают, что этот год может побить предыдущий рекорд. Лето только началось, но уже весной 2023-го температура воздуха в некоторых местах страны превышала 35 градусов по Цельсию.