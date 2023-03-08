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    Испания: женщина добилась от бывшего мужа оплаты ее домашнего труда за 25 лет брака

    8 Марта 2023, 17:15

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Испанский суд обязал мужчину выплатить своей бывшей жене 200 000 евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    У супругов было две дочери, и в решении суда говорится, что жена почти все свое время посвящала заботе о семье и работе по дому.

    В браке супругов действовал режим раздела имущества, согласно которому все, что зарабатывал каждый из супругов, принадлежало только ему.

    В результате жена, не имея доступа к тому, чтобы было приобретено за годы совместной жизни, при разводе осталась ни с чем.

    Осознав свое положение, 48-летняя Ивана Мораль обратилась к адвокату. Вместе с ней они подсчитали, что за 25 лет брака при минимальной зарплате Ивана могла бы получить 204 624 евро. Именно такую сумму суд Малаги обязал выплатить женщине ее бывшим мужем.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Испания Мировые новости
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