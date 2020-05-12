Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Испания вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих с 15 мая

    12 Мая 2020, 17:08

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правительство Испании вводит двухнедельный карантин для всех туристов, прибывающих в страну с 15 мая, с целью сдержать распространение нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Все прибывающие в страну лица должны будут оставаться дома. Выходить из дома можно только за продуктами, в медицинские центры, или в случае крайней необходимости, говорится в официальном заявлении, опубликованном во вторник.

    Карантин обязателен для всех туристов, прибывающих в Испанию в период с 15 мая, по крайней мере, до 24 мая, когда в стране должно закончиться чрезвычайное положение. Карантин может быть продлен в случае продления чрезвычайного положения. Испания уже четыре раза продлевала ограничительные меры с середины марта.

    Карантин распространяется на всех туристов, включая граждан Испании, возвращающихся в страну. Водители грузовиков, члены экипажей самолетов и кораблей, иностранные рабочие и медицинские работники, которые въезжают в Испанию на работу, освобождаются от карантина.

    Испания является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. В стране зарегистрировано более 26 000 летальных исходов и более 220 000 подтвержденных случаев заболевания.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Туризм Испания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Аэропорт Алматы предупредил о возможных очередях в терминале
    Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
    Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге