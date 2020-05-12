Испания вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих с 15 мая

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правительство Испании вводит двухнедельный карантин для всех туристов, прибывающих в страну с 15 мая, с целью сдержать распространение нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Все прибывающие в страну лица должны будут оставаться дома. Выходить из дома можно только за продуктами, в медицинские центры, или в случае крайней необходимости, говорится в официальном заявлении, опубликованном во вторник.

Карантин обязателен для всех туристов, прибывающих в Испанию в период с 15 мая, по крайней мере, до 24 мая, когда в стране должно закончиться чрезвычайное положение. Карантин может быть продлен в случае продления чрезвычайного положения. Испания уже четыре раза продлевала ограничительные меры с середины марта.

Карантин распространяется на всех туристов, включая граждан Испании, возвращающихся в страну. Водители грузовиков, члены экипажей самолетов и кораблей, иностранные рабочие и медицинские работники, которые въезжают в Испанию на работу, освобождаются от карантина.

Испания является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. В стране зарегистрировано более 26 000 летальных исходов и более 220 000 подтвержденных случаев заболевания.