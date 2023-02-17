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    Испания упростила процедуру смены гендера в паспорте

    17 Февраля 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конгресс депутатов Испании в окончательном чтении утвердил закон, позволяющий людям старше 16 лет менять обозначенный в их документах гендер без медицинского освидетельствования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC.

    После долгих дебатов закон утвердили большинством в 191 голос, против проголосовали 60 членов нижней палаты испанского парламента.

    Раньше в Испании желающим поменять обозначение в графе «пол» нужно было получить диагноз «гендерная дисфория», пройти два года гормональной терапии, а затем освидетельствование. Теперь это требование отменено.

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    По новой норме, людям, решившим сменить гендер, нужно будет просто заявить о новой идентификации в правительство, а через три месяца это подтвердить. При этом в возрасте 12-13 лет нужно еще и решение суда, а в 14-15 лет - одобрение родителей или законных представителей.

    Министр по делам равноправия Ирене Монтеро, выступая в парламенте перед голосованием, сказала: «Транс-люди не больны, это просто люди».

    Однако у закона есть и противники. В четверг они провели акцию протеста возле Дворца Кортесов в Мадриде, где заседает Конгресс депутатов.

    «Мы здесь, чтобы защитить права женщин, потому что нас полностью стирают этими мизогинными законами», - говорит участница протеста Патрисия Бильбао.

    Первой европейской страной, упростившей законодательные требования к смене гендера по документам, стала Дания в 2014 году. Сегодня законы, позволяющие менять гендер в декларативном порядке, действуют в девяти странах Европы.

    Похожий процесс идет и в Шотландии, где парламент недавно одобрил законопроект о гендерной реформе, который должен был позволить менять гендерный маркер в документах в упрощенном порядке с 16 лет. Однако британское правительство приняло решение заблокировать законопроект, заявив, что он затрагивает законы о равенстве граждан.

    В России для смены гендерного маркера необходимо пройти комиссию из сексолога, медицинского психолога и психиатра и получить диагноз.

    Также в четверг Испания стала первой европейской страной, принявшей закон об оплачиваемых выходных днях для женщин с менструальными болями. Кроме того, парламент принял законопроект, позволяющий людям делать аборт без согласия родителей, начиная с 16 лет.


    Фото: www.elespanol.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Испания Мировые новости
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