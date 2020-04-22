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    Испания планирует продлить карантин до середины мая

    22 Апреля 2020, 17:10

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В Испании, которая ввела карантин с 14 марта, за последние 24 часа было зарегистрировано 435 смертей от нового штамма коронавируса COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Marca News.

    Таким образом, общее число погибших от вируса в стране достигло 21 717 человек.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что подаст заявку на продление чрезвычайного положения в Испании. В среду его предложение будет вынесено на обсуждение Парламентом страны. В случае одобрения, карантин в стране будет продлен до 9 мая текущего года.

    Каждую субботу Санчес проводит видеоконференцию с Научным комитетом испанского Правительства, чтобы заслушать отчет о ситуации по коронавирусу. Вероятнее всего, карантин будет продлен еще на 15 дней после окончания срока действующего локдауна - 26 апреля.

    Напомним, в стране зарегистрировано почти 205 000 подтвержденных случаев коронавируса. Так, Испания уже «опередила» Италию и сейчас находится на втором месте в мире по числу инфицированных.

    Фото: coronavirus.of.by

    Автор:

    Раушан Конырбаева

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